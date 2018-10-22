Путин поручил ввести новые санкции против Украины

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении новых "специальных экономических мер" в отношении Украины, сообщает пресс-служба президента РФ.

Согласно сообщению, санкции против Украины вводятся в связи с "введением ограничительных мер в отношении граждан и юридических лиц России.

Своим указом Путин поручил правительству определить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых вводятся санкции, решить, какие именно ограничения против этих лиц нужно ввести, а также "обеспечить в соответствии со своей компетенцией осуществление иных мер".

Указ вступил в силу с момента подписания.

Данным указом президент РФ предписал всем органам государственной власти и местного самоуправления, а также российским гражданам и компаниям исходить из того, что в отношении неназванных пока лиц применяются неназванные пока санкции.