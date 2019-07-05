Путин потребовал от Украины снять блокаду с Донбасса

Президент России Владимир Путин заявил, что Минские соглашения требуют полного восстановления отношений между Донбассом и Украины, но для этого, по его словам, необходимо "отменить указ бывшего президента Порошенко, который организовал блокаду региона".

Об этом он сказал во время встречи с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, передают "РИА Новости".

"Нельзя все время требовать от России выполнения, скажем, тех же Минских соглашений в той части, которая от нас вообще никак не зависит. Минские соглашения требуют, например, полного восстановления экономических отношений Донбасса и Украины. Нужно, прежде всего, отменить указ бывшего президента Порошенко об этой блокаде. Он прямо противоречит Минским соглашениям", - заявил Путин.

Напомним, ранее "Вести" сообщали о том, что Владимир Путин обсудит Украину с Папой Римским. Также президент РФ назвал условия, при которых готов говорить с Украиной.