Путин поздравил Эрдогана с результатами референдума

Российский президент Владимир Путин позвонил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и поздравил его с итоговым результатом референдума, согласно которому Турция стала президентской республикой.

Также президенты обсудили российско-турецкие отношения и ситуацию в Сирии, передает Reuters.

16 апреля в Турции прошел конституционный референдум, во время которого избиратели проголосовали за радикальное расширение полномочий президента и превращения страны из парламентской в президентскую республику.

Теперь президент Турции сможет сам назначать министров и высших государственных чиновников, объявлять чрезвычайное положение и распускать парламент.

После объявления результатов референдума в Турции начались протесты.

Наблюдатели ОБСЕ заявили, что референдум не соответствовал международным стандартам и отметили ряд нарушений, допущенных в ходе волеизъявления, например, запугивание оппозиционных активистов.

Президент Турции Реджеп Эрдоган отверг критику наблюдателей ОБСЕ и отметил, что западным наблюдателям стоит "знать свое место".