Путин поздравил Саргсяна с должностью премьер-министра

Президент Российской Федерации Владимир Путин по телефону поздравил Сержа Саргсяна с новой должностью премьер-министра Армении и пожелал ему успехов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Путина, назначение Саргсяна на пост премьер-министра свидетельствует о его высоком политическом авторитете.

"Уверен, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве", - сказано в сообщении.

Как сообщал NEWSONE ранее, в Армении тысячи людей бунтуют против выдвижения Саргсяна на пост премьер-министра. Оппозиция объявила о начале "бархатной революции".

Серж Саргсян был избран премьером большинством голосов депутатов, несмотря на акции протеста среди населения.

NewsOne

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