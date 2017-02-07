Путин пожаловался Меркель на "провокации" Киева на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в ходе телефонного разговора обсудили обострение на Донбассе. Российский лидер, в частности, обвинил украинскую власть в попытках сорвать реализацию Минских договоренностей.

Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Новость передает "Пресса Украины".

Как отмечается, Путин поговорил с Меркель о ситуации на востоке Украины, которая резко обострилась в последние дни "из-за провокационных действий украинской стороны". Собеседники выразили "серьезную обеспокоенность" в связи с эскалацией, которая повлекла за собой человеческие жертвы, уничтожение гражданской инфраструктуры и жилищного фонда.

"Владимир Путин привлек внимание Ангелы Меркель к данным Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, а также заявлениям официальных представителей Киева, свидетельствующих о попытках украинских силовиков военным путем изменить ситуацию на линии соприкосновения в свою пользу. Налицо явное стремление киевской власти сорвать реализацию минских договоренностей, а также использовать "нормандский формат" для прикрытия своих деструктивных шагов", - говорится в пресс-службе российского президента.

В ходе беседы Путин и Меркель подчеркнули необходимость немедленного восстановления режима прекращения огня. Собеседники высказались также за наращивание дипломатических усилий с целью урегулирования ситуации. Они, в частности, договорились провести в ближайшее время встречи министров иностранных дел в "нормандском формате", а после этого - предложить обсуждение ситуации на высшем уровне.

Напомним, накануне официальные представители федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт и МИД страны Мартин Шефер заявили, что главной причиной начала войны в Донбассе, а также ее продления является деятельность Российской Федерации, которая поставляет оружие и террористов в регион.

