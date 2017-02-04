Путин предлагает плохую сделку по Украине (The Wall Street Journal)

Российский диктатор хочет, чтобы США одобрили его территориальные захваты



Дональд Трамп утверждает, что он может отличить плохую сделку от хорошей. Сейчас Владимир Путин предлагает ему заключить плохую сделку по украинскому вопросу. Именно с этим связана устроенная прокремлевскими повстанцами эскалация конфликта на Восточной Украине, которая привела едва ли не к самым жестоким боям с тех пор, как российский диктатор вторгся в 2014 году на Украину.

С понедельника в столкновениях вокруг удерживаемого правительственными силами города Авдеевки, который расположен к северу от оккупированного Россией Донецка, погибли не менее 12 украинских военных. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая контролирует соблюдение заключенного в 2015 году перемирия, утверждает, что за последние дни она зафиксировала в этом районе около 10 000 взрывов. Мирные жители, в том числе 2 500 детей, оказались под перекрестным огнем — без воды, света и тепла.

Договоренности о прекращении огня, известные как Второе минское соглашение, запрещают использовать тяжелую артиллерию и требуют от сторон вывести тяжелые вооружения. Однако правительство в Киеве утверждает, что поддерживаемые Россией сепаратисты используют и тяжелую артиллерию, и ракеты «Град».

Г-н Путин обвиняет в том же самом украинские силы, но это лишь подчеркивает основное слабое место Второго минского соглашения — то есть тот факт, что оно рассматривает воюющие стороны как морально равноправные. Соглашение, заключенное при участии Ангелы Меркель и Франсуа Олланда и поддержанное администрацией Обамы, не учитывает, что Москва — агрессор, а Киев пытается вернуть контроль над своей суверенной территорией. Эскалация насилия со стороны России на этой неделе лишь дополнительно дискредитирует этот документ, который и раньше выглядел дипломатической фикцией почти для всех за пределами германского Ведомства канцлера.

Конечно, г-н Путин — мастер непредсказуемых политических ходов, но можно предположить, что сейчас он пытается закрепить свои территориальные приобретения на Восточной Украине в преддверии «большой сделки» с Вашингтоном, предметом которой может быть снятие связанных с Украиной санкций. Со своей стороны, Москва может предложить сотрудничество в таких областях, как борьба с терроризмом и ядерное разоружение.

Г-н Трамп уже намекал на такую сделку — в том числе в интервью с нашими коллегами по Wall Street Journal. Проблема в том, что подобная сделка позволит г-ну Путину потребовать в обмен на меры, которые он должен был бы принять в любом случае, полную свободу действий на самом пороге НАТО. Она также может создать прецедент безнаказанного нарушения Москвой суверенитета европейской страны.

Поэтому мы были рады, когда представитель США при ООН Никки Хейли (Nikki Haley), заявила в четверг, что «ужасное положение дел на Восточной Украине требует ясно и жестко осудить действия России». Администрация может поддержать ее инициативу, начав сотрудничать в Конгрессе с республиканцами и демократами, стремящимися ужесточить санкции. Ведь отмена санкций при отсутствии перемен в поведении России — это именно такое решение, которое мог бы принять предшественник г-на Трампа.