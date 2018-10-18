Путин: премьер Японии отказался подписать мирный договор без решения территориальных вопросов

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ считает невозможным подписание мирного договора с Россией до решения территориальных вопросов, сообщил президент России Владимир Путин.

«Мы с ним пошли на молодежный турнир по дзюдо. Действительно, уже в неформальной обстановке мы с ним продолжили эту дискуссию. Он сказал, что для Японии на сегодняшний день такой подход является неприемлемым, мы должны сначала выстроить решения вопросов принципиальных по этим территориям, а потом уже говорить о мирном договоре. Можно и так, но мы так уже 70 лет топчемся и не видно ничего — ни конца, ни края»,— сказал глава государства на Валдайском форуме в Сочи.

Владимир Путин объяснил, что Россия не предлагала отказаться от решения территориальных вопросов. Он отметил, что заключение мирного договора способствовало бы повышению уровня доверия между странами, что привело к ускорению решения территориальных проблем.

12 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума Владимир Путин предложил Синдзо Абэ заключить мирный договор. По словам господина Путина, в тексте договора можно было бы прописать стремление Москвы и Токио урегулировать территориальные споры. Японский МИД в ответ заявил, что готов «вести плотные переговоры» по мирному договору, но после решения вопроса «принадлежности четырех северных островов (имеются в виду Курильские острова.— “Ъ”)».