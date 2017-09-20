Путин преодолел веху — 6 602 дня. Самый продолжительный срок правления после Сталина

В среду, 12 сентября, президент России Владимир Путин пересек знаменательный рубеж и стал самым главным долгожителем во власти в стране после Иосифа Сталина. Он находится у руля уже 6 602 дня.

Бывший Генеральный секретарь ЦК КПСС Иосиф Сталин был находился у власти с 1924 по 1953 год, то есть 13 661 день, или около 30-ти лет.

До прошлой недели дольше всех после Иосифа Сталина страной управлял Леонид Брежнев, бывший Генеральный секретарь ЦК КПСС. Его срок продолжался с 1964 по 1982 год, то есть 6 601 день, или 18 лет и один месяц.

Несмотря на данный рекорд, российское правительство вряд ли пожелает обнародовать его.

Иосиф Сталин и Леонид Брежнев были недемократическими лидерами, в то время как Владимира Путина хотя бы теоретически можно отнести к таковым. А в демократическом обществе подобный долгий срок нахождения у власти является крайне редким.

За время правления Владимира Путина успело смениться четыре американских президента, два премьер-министра Германии и один премьер-министр Великобритании.

К данному сроку стоит отнести также и тот период, когда Владимир Путин занимал пост премьер-министра, несмотря на то, что российское правительство так не считает.

16 августа 1999-го года Владимир Владимирович Путин стал премьер-министром РФ, а через год стал президентом. В 2008 году он ушел в отставку, поскольку, согласно Конституции РФ, один человек не может занимать президентский пост более двух сроков подряд.

Однако общественное мнение утверждает, что до вступления в следующий президентский срок в 2012 году, то есть во время президентства Дмитрия Медведева, когда нынешний глава РФ занимал должность премьер-министра, реальная власть находилась также в его руках.

Владимир Путин, известный своим здоровьем в 64 года, скорее всего, победит в президентских выборах следующего года. В таком случае его срок будет продлен до 2024 года.

Ким Чон Ын (Kim Chon In, 김정은)