Путин "принял к сведению" призыв Трампа по Украине - Кремль

Президент РФ Владимир Путин "принял к сведению" призыв президента США Дональда Трампа к России прекратить дестабилизацию ситуации в Украине и с нетерпением ждет встречи.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Безусловно, обо всех заявлениях господина Трампа, которые он делал в Польше, других официальных лиц из Вашингтона мы подробно докладывали господину Путину для его информации в ходе подготовки к предстоящей двусторонней встрече с Трампом", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как воспринял Путин сделанное в ходе визита в Польшу заявление Трампа с призывом к России прекратить дестабилизировать Украину и поддерживать иранский и сирийский режимы.

"Он (Путин) принимает это к сведению", - сказал Песков.

На вопрос, не испортят ли заявления Трампа предстоящую двустороннюю встречу лидеров двух стран, Песков призвал дождаться этого контакта. "Давайте дождемся итогов встречи. Тогда будет понятно. Давайте не будем забегать вперед. Встречи еще не было", - подчеркнул Песков.

Отвечая на вопрос, ждет ли Путин, как Трамп, с нетерпением встречи и много ли у него вопросов к президенту США, Песков сказал: "Ответ положительный".

При этом он сообщил, что в Гамбурге Путин и Трамп уже видели друг друга и пожали руки.

Как сообщал УНИАН, 6 июля во время выступления на площади Красинских в Варшаве Трамп призвал Россию прекратить дестабилизацию ситуации в Украине. "Мы настоятельно призываем Россию прекратить ее дестабилизирующие действия в Украине и в других местах", - подчеркнул Трамп. Также он призвал Россию прекратить поддержку "враждебных режимов", в том числе в Сирии и Иране.

В Twitter Трамп написал, что с нетерпением ждет встречи с Путиным. "Я с нетерпением жду все сегодняшние встречи с мировыми лидерами, в том числе моей встрече с Владимиром Путиным. Многое надо обсудить", - заявил Трамп.

Встреча Трампа с Путиным состоится в рамках саммита лидеров стран "Большой двадцатки" в Гамбурге.