Путин присоединил армию самопровозглашенной Осетии к силам РФ

Вооруженные формирования самопровозглашенной Южной Осетии вошли в состав армии РФ

Отдельные подразделения вооружённых сил самопровозглашенной республики Южная Осетия вошли в состав армии Российской Федерации. Соответсвующий закон подписал президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.

Согласно документу, законом предусмотрен порядок "вхождения отдельных подразделений вооруженных Сил Республики Южная Осетия в состав вооруженных сил Российской Федерации".

Известно также, что соглашение о вхождении осетинской армии было подписано в марте 2017 года. Оно заключено на 25 лет и предусматривает автоматическую пролонгацию.

Добавим, что в 2008 году этнический регион Грузии Южная Осетия при поддержке и вооруженному вмешательству России, был полностью выведен из-под контроля властей Грузии.

Напомним, Министерство иностранных дел Грузии осудило ратификацию 24 января 2018 года Государственной думой России военного соглашения между оккупированным Цхинвальским регионом и РФ. "Ратификация документа, который открывает путь для вступления незаконных вооруженных формирований оккупированного Цхинвальского региона в состав Вооруженных сил России, является очередным незаконным действием со стороны РФ, направленным на фактическую аннексию Абхазии и Цхинвальского региона, что, в свою очередь, является полным игнорированием основополагающих норм и принципов международного права", - говорится в заявлении МИД Грузии.