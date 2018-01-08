Путин присвоил генеральский чин куратору сепаратистов Иналу Ардзинбе

Президент России Владимир Путин 2 декабря 2017 года присвоил классный чин действительного государственного советника Российской Федерации 3 класса (соответствует званию генерал-майора) 27-летнему Иналу Ардзинбе, который в Украине объявлен в розыск за терроризм.

Об этом сообщило российское агентство "Спутник".

Ардзинба занимает должность начальника департамента Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами - участниками СНГ, Абхазией и Южной Осетией.

Напомним, что с 2015 года Ардзинба находится в розыске по ст.258-3 Уголовного кодекса Украины - участие в террористической организации "ДНР" и содействие ее деятельности.

Кроме того, следствием установлено, что в период с января по апрель 2015 года на территории Российской Федерации подозреваемый в сговоре с другими лицами занимался вербовкой единомышленников и создавал предпосылки для незаконного провозглашения суверенного государственного образования "Бессарабия" на территории Одесской области. В "Бессарабию" должны были войти территории Арцизского, Белгород-Днестровского, Болградского, Саратского, Тарутинского, Татарбунарского, Ренийского, Килийского, Измаильского районов.

Инал Ардзинба - сын Бату Ардзинбы, воевавшего в Абхазии против Грузии.