Путин присвоил звание героя России убитому в Турции послу

Президент Российской Федерации Владимир Путин посмертно присвоил звание героя России убитому в Анкаре послу РФ в Турции Андрею Карлову.

Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

В документе указано, что звание героя России Карлову присвоено за "проявленные стойкость и мужество на посту чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Турецкой Республике", а также за вклад в развитие межгосударственных отношений.

Напомним, ранее сообщалось, что исламистские повстанцы взяли ответственность за убийство российского посла в Турции.

Карлова застрелили вечером 19 декабря на открытии фотовыставки в Анкаре. Турецкие службы безопасности ликвидировали нападавшего, которым оказался бывший полицейский.