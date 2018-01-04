Путин продлил ограничение на транзит украинских товаров по территории РФ

Президент России Владимир Путин еще на полгода продлил ограничение на транзит украинских товаров по территории РФ. Соответствующий указ опубликован на Официальном портале правовой информации РФ.

Сообщается, что Путин продлил ограничения на международные транзитные перевозки грузов из Украины в Казахстан и Киргизию через территорию России до 30 июня 2018 года.

Напомним, в июне сообщалось, что Казахстан обсудит с РФ необходимость отмены ограничения украинского транзита.

Россия 1 января 2016 года ввела запрет на транзитные автомобильные и железнодорожные перевозки из Украины, а также на перевозку товаров, которые включены в санкционный список. По мнению украинской стороны, данный запрет является неоправданным и носит дискриминационный характер. В частности, Россия этим запретом нарушила обязательства, взятые в рамках Всемирной торговой организации и Договора о зоне свободной торговли.