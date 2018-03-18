Путин проголосовал на выборах президента России

Президент России Владимир Путин проголосовал на президентских выборах, сообщает агентство "Интерфакс".

Около 9.30 по Москве (8.30 по Киеву) Путин прибыл на участок No2151 в здании Российской академии наук на Ленинском проспекте столицы. Доступ избирателей на участок не перекрывался.

Путин предъявил паспорт, получил избирательный бюллетень, заполнил его в кабинке и опустил в комплекс обработки избирательных бюллетеней, информирует корреспондент агентства.

По словам Путина, успешным для него будет любой процент голосов, который даст право продолжить исполнять обязанности президента.

6 февраля Центральный избирательный комитет РФ зарегистрировала Путина кандидатом в президенты России. Он занимает этот пост с 2000 года, исключая период с 2008-го по 2012 год, когда он был премьер-министром.

Явка на выборах президента России в Камчатском крае за два часа до закрытия участков составила 63,86%.

Как рассказал ТАСС заместитель председателя краевого избиркома Игорь Шамратов, на 18.000 местного времени (09:00 мск) проголосовали 148 564 избирателей региона из 232 630. На выборах президента шесть лет назад к этому времени свой выбор сделали 57,04% избирателей.

18 марта - совпадает с днем аннексии Крыма. На полуострове это официальный выходной в честь государственного праздника - "дня воссоединения Крыма с Россией".

Президента в России избирают на довольно долгий срок - шесть лет. О том, кто набрал больше всего голосов станет известно до 29 марта 2018 года. Официально опубликовать результаты выборов в России по закону должны будут до 3 апреля.

Досрочное голосование идет полным ходом в 17 странах мира. Проголосовал уже Михаил Ходорковский, который сейчас проживает в Германии.

По материалам News24UA, DailyUA