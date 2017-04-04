Путин проводит в здании ФСБ совещание по взрыву в метро Петербурга (фото)

Президент России Владимир Путин прибыл в управление ФСБ по Санкт-Петербургу, где проводит совещание по взрыву в городском метрополитене. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Путин прибыл в управление ФСБ по Петербургу, где проводит совещание с представителями ФСБ, МВД, МЧС и Росгвардии по сегодняшнему взрыву в метро. Президент заслушивает доклады спецслужб», — сказал Песков.

1 / 7 Источник: Grigory Duko/Reuters Президент России Владимир Путин во время возложения цветов около станции «Технологический институт» в Санкт-Петербурге после взрыва в вагоне метро, 3 апреля 2017 года

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербург отправится глава Минздрава Вероника Скворцова.

В понедельник, 3 апреля, около 14.40 мск на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» метро Санкт-Петербурга произошел взрыв.

По последним данным, в результате теракта погибли 11 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте.