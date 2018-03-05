Путин, ракеты и телочки (Il Foglio, Италия)

Настя «Рыбка» — звено между Путиным, Трампом, олигархами и генералом. Российский президент заявляет, что у него есть оружие, «которого нет ни у кого», а тем временем все рассматривают фотографии девушки из эскорт-услуг, связанной с Рашагейтом.

Ракеты, подводные лодки и лазеры: Россия четвертого президентского срока Владимира Путина станет державой, обладающей оружием, «которого нет и у кого». Ежегодное обращение президента к Федеральному Собранию было больше похоже на коммерческую презентацию с видеороликами на огромном экране и инфографикой о новых стратегических ракетах. Все эти ракеты могут прорваться через американскую систему ПРО и нацелены отнюдь не на виртуального врага: в видеороликах ракеты направлены на Флориду, а Путин вспомнил, что «Западу не удалось остановить Россию. Тогда вы нас не слушали, так послушайте сейчас».

Это милитаристская похвальба — нечто среднее между Хрущевым и Кимом в сопровождении бурных аплодисментов тысячи депутатов, губернаторов и министров. Главный упор был сделан на ракетные комплексы «Сармат», которые заменят советские Р-36М c ядерным двигателем «и практически неограниченным радиусом действия». Далее были представлены ракеты, пока не имеющие названия (Путин призвал россиян отправлять свои варианты, и вчера в дневных ток-шоу телезрители уже дали волю фантазии, предлагая названия вроде «Вы нас не ждали» и «Привет от Владимира»), а также сверхзвуковой комплекс «Кинжал», подводный дрон, «передвигающийся в разы быстрее» подводной лодки, межконтинентальные ракеты «Авангард», способные летать в плотных слоях атмосферы, «как раскаленный метеорит», и запускаемые со спецэффектами Звезды смерти.

Предвосхищая подозрения многих экспертов в том, что речь идет исключительно о проектируемом оружии, Путин успокоил аудиторию: «Это не блеф».

В ближайшие шесть лет, таким образом, все останется так же, как и в предыдущие годы: война и вызов Западу. Из двух часов обращения почти половина была посвящена вооружению, а остальная часть — традиционному разбору социально-экономических приоритетов: пенсий, здравоохранения, дигитализации, предпринимательства; здесь, однако, обошлось без чрезмерных обещаний, в том числе и потому, что единственное, в чем на данный момент есть уверенность, — это резкий рост расходов в оборонной области.

Образ великой державы, представленный за две недели до выборов, омрачается, однако, целым рядом возмутительных, скандальных историй, таких как, например, арест в Паттайе Насти «Рыбки». Эта девушка, в миру — Анастасия Вашукевич, 25-летняя гражданка Белоруссии с кошачьими глазами и надутыми губами, звезда Инстаграма, публикующая селфи, где все, что на ней есть, — лишь пачка купюр по 50 евро между ног, была арестована полицией Таиланда за проведение незаконных семинаров по соблазнению для 20 российских туристов в шлепанцах, которые в обмен на свои 600 долларов просили рассказать им, как снимать девушек. Из тюрьмы Настя попросила помощи у американцев, пообещав взамен рассказать им все о Рашагейте: «Я — недостающее звено».

Раскрепощенная Рыбка прославилась, когда Алексей Навальный опубликовал в сети расследование о российском вице-премьере Сергее Приходько, который отправился вместе с девушками из эскорт-услуг на рыбалку на яхте алюминиевого олигарха Олега Дерипаски. Поездка оказалась запротоколирована в откровениях амбициозной девицы, желавшей продемонстрировать миру, каких она достигла высот. Рассказ приправлен богатыми, сочными и не вызывающими сомнений подробностями, например, видеозаписью, где олигарх объясняет девице из эскорт-услуг причину конфликта между Россией и Америкой: Виктория Нуланд (Victoria Nuland), бывший заместитель госсекретаря США, в молодости провела месяц на российском китобойном судне и «с тех пор нас ненавидит». «Ее изнасиловали?» — спрашивает Приходько, в течение долгого времени занимавший пост советника и специалиста по переговорам по внешнеполитическим вопросам сначала при Ельцине, а потом при Путине.

Изящная беседа о геополитике происходила в августе 2016 года, и «Инстаграм» Насти, как и ее книга «Охота на олигарха», где падежи и запятые используются весьма условно, зато удивляет точность иных деталей, позволяет восстановить маршрут принадлежащей Дерипаске яхты «Эльден» к норвежским фьордам. На борту яхты находятся разные девушки, которые должны были отвлекать олигарха и вице-премьера от «деловых разговоров». Эти разговоры касались зарождающегося дела «Рашагейт»: Дерипаска в течение многих лет вел бизнес с руководителем предвыборной кампании Дональда Трампа Полом Манафортом (Paul Manafort), предложившим ему «частные брифинги» о Дональде, которые следовало передавать Путину (он часто катается на лыжах на частных курортах олигарха). Газета «Нью-Йорк Таймс» пишет, что Дерипаска якобы предложил американцам раскрыть всю информацию о Рашагейте в обмен на иммунитет.

Теорий заговора в этом сюжете хватает: от борьбы разных олигархов за активы до атаки Кремля на предателя-Дерипаску. Однако больше эта ситуация напоминает сюжет, который просто упустили из-под контроля, как это бывает, когда в бунга-бунга задействовано слишком много участников: Настя появляется в телевизионных ток-шоу, обвиняя Дерипаску и Приходько в групповом изнасиловании («Олег, теперь ты должен на мне жениться»), и приглашает Путина встретиться с ней, «чтобы узнать о многом другом относительно его окружения». Она напоминает вовсе не полковника КГБ под прикрытием, а девушку, сбежавшую из провинции на поиски своих 15 минут славы. При этом у нее есть опыт политической борьбы: было отмечено ее участие во флешмобе в поддержку Харви Вайнштейна (Harvey Weistein) у посольства США в Москве, когда из одежды на ней были только ботинки и чулки, а из задницы торчала радужная гирлянда.

Реакция властей была серьезной: впервые пост Навального был подвергнут цензуре как «запрещенная на территории РФ информация». Приходько не захотел подавать иск, а Дерипаска побежал в суд, но с иском о нарушении частной жизни, а не о клевете. Настя «Рыбка» утверждает, что была арестована по заказу Кремля: на следующий день в Бангкоке приземлился правительственный Ил под номером RA-96023, на борту которого находился Николай Патрушев, глава Совета безопасности РФ, бывший глава ФСБ и один из ближайших и самых «жестких» соратников Путина.

Кремль утверждает, что это чистое совпадение: Патрушев приехал в Таиланд, чтобы вести переговоры со своими местными коллегами. Его самолет, однако, оказался в центре еще одного скандала, разгоревшегося на другом конце мира — в Буэнос-Айресе, где в школе при российском посольстве было обнаружено 12 чемоданов с 400 кг кокаина. Посол России сообщил об этом аргентинской полиции, и в ходе беспрецедентной совместной операции чемоданы доставили в Москву в качестве наживки, чтобы провести ряд арестов среди сотрудников посольства. Глава банды, некий Андрей Ковальчук, скрывается от правосудия, но, по словам его адвоката, на самом деле он является российским шпионом, застрявшим между американскими и аргентинскими властями. Перехваченные разговоры, опубликованные газетой «Эль Кларин» (El Clarín), наталкивают на мысли о человеке, имеющем связи в Москве: он говорит, что снятие не желающего сотрудничать посла — дело решенное. Однако самой таинственной частью этого сюжета является то, что в Москву доставка чемоданов была осуществлена на борту того Ил RA-96023, на котором в Буэнос-Айрес прилетел Патрушев. Секретную операцию провели с помощью государственного самолета и дипломатической почты, к услугам которой банда, возможно, уже прибегала. Российские власти с таким пылом отрицали этот факт, что аргентинской жандармерии пришлось опубликовать официальные фотографии самолета.

Два детективных сюжета, увлекших россиян намного больше, чем ролики о ракетах (которые, как полагают фактчекеры в сети, могли быть позаимствованы из российской телепередачи 2007 года), позволяют понять, какие персонажи действуют за кулисами великой державы: провинциальная девушка из эскорт-услуг, наркобарон, выдающий себя за шпиона (или наоборот), повар Путина Евгений Пригожин, ставший миллиардером благодаря подрядам для армейских столовых после того, как он подал особенно хорошо удавшийся ужин Путину и Шираку, а сегодня оказавшийся в американском санкционном списке за то, что основал российскую «фабрику троллей», и путинский друг виолончелист Сергей Ролдугин, который, по данным «Панамских документов», распоряжается десятками миллионов долларов, но говорит при этом, что ему об этом ничего не известно.

Новость состоит в том, что теперь эти интернет-скандалы попадают в официальные СМИ, и это, возможно, сигнал начала борьбы за власть, которая во время последнего путинского президентского мандата станет жестокой.

Анна Зафесова