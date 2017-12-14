Путин рассказал, как Меркель просила у него о размещении миротворцев на Донбассе

Российский президент Владимир Путин заявил, что немецкий канцлер Ангела Меркель в телефонном разговоре с ним просила его согласиться с размещением миротворцев на всей территории захваченного боевиками Донбасса, а не только на линии разграничения.

Об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН Романа Цимбалюка.

"Это именно (президент Украины) Петр Порошенко говорил о необходимости сначала вооружить сотрудников ОБСЕ. Я согласился. ОБСЕ сразу от этого отказалось. Потом Петр Алексеевич сказал, что надо заботиться о безопасности сотрудников ОБСЕ с помощью сил ООН - я и с этим согласился. И чтобы не было сомнений, что мы с этим согласны, мы внесли проект соответствующей резолюции (в ООН). После этого Меркель мне в телефонном разговоре сказала: Ну, почему только на границе линии разделения?

Сотрудники ОБСЕ перемещаются по всей территории Донбасса. Согласись, пожалуйста, с тем, чтобы они были под охраной везде, в том числе, и на границе между Россией и Донбассом, Россией и Украиной", - сказал он.

Президент РФ отметил, что после этого были внесены коррективы в резолюцию для ООН.

Он добавил, что для установления международного контроля над оккупированной территорией Украине нужно "договариваться с самим Донбассом".

"Конфликты подобного рода в мире нигде не решались только через посредников. Они везде решались во время прямых контактов между сторонами конфликта. Киевская власть сегодняшняя, к сожалению, уклоняется от этих прямых контактов", - сказал он.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко обратился к ООН с инициативой развернуть миротворческую миссию на Донбассе. Украинская сторона настаивает, что миротворцы должны присутствовать на всей оккупированной территории Донбасса, включая украинско-российскую государственную границу.