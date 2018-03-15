Путин рассказал, как принимал решение о штурме в театре на Дубровке

Президент России Владимир Путин в фильме о Андрея Кондрашова «Путин» рассказал, как в 2002 году он принимал решение о штурме театрального центра на Дубровке, где террористы захватили в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост». Вторую часть фильма опубликовал во «ВКонтакте» журналист Дмитрий Киселев.

На вопрос о том, сам ли он принимал решение о штурме здания, господин Путин ответил: «Конечно, здесь не было другого варианта. Никто, кроме меня, это решение принять не мог».

По словам президента, решение о штурме было принято, когда поступила информация о дальнейших планах террористов. «В планах было взять автобус с заложниками, выехать на Красную площадь, и там, на Красной площади, расстреливать их, выбрасывая их тела на улицу. С целью оказать воздействие на руководство, на спецслужбы. Конечно, мы этого не могли допустить»,— сказал Владимир Путин. Также он выразил уверенность, что «если бы ничего не делали, количество жертв было бы гораздо больше».

Теракт на Дубровке произошел в октябре 2002 года. Зрителей мюзикла «Норд-Ост» взяла в заложники группа вооруженных боевиков во главе с Мовсаром Бараевым. В результате операции по освобождению заложников были убиты все находившиеся в здании террористы и 130 человек из числа заложников.