Путин рассказал о рождении второго внука и где живут его дети

По словам российского президента, вся семья живет в Москве под другими фамилиями, чтобы "дети нормально развивались".

Президент Владимир Путин заявил, что у него родился второй внук. Об этом он сказал во время 15-й по счету прямой линии с российским народом, 15 июня, сообщил телеканал "Дождь".

Путин заявил, что подробностей о своих двух дочерях и внуках он рассказать не может и на то у него есть свои причины.

- Мои дети, дочери, несмотря на все слухи, они живут здесь, в России, в Москве. И внуки у меня есть. Они тоже живут нормальной жизнью. Дочери у меня занимаются наукой, образованием. Никуда не лезут, ни в какую политику, живут нормально, рядовой жизнью, - заявил Путин (по цитате "РИА-Новости").

По его словам, он хочет, чтобы внуки не чувствовали себя "принцами крови", а росли в "реалистичных условиях".

- Я хочу, чтобы они нормальными людьми выросли. Для этого им нужно обычное общение, рядовое общение в детских коллективах. Стоит мне только сказать их возраст, имя, они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое, - сказал Путин.

В недавнем интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну российский президент заявил, что иногда дискутирует со своими зятьями и мнения у них часто расходятся. Также он сказал, что гордится дочерьми и сожалеет, что редко может видеть внуков