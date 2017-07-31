Путин: Россию покинут 755 американских дипломатов

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что 755 работников американских дипмиссий должны будут покинуть Россию.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Россия-1", передает Интерфакс.

"Тысяча с лишним сотрудников - дипломатов и технических работников работали и до сих пор еще работают в эти дни в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность", - сказал Путин.

Ранее СМИ сообщали, что Россия в ответ на новые санкции США заставит Госдеп отозвать со своей территории более 700 сотрудников.

Напомним, в пятницу, 28 июля, МИД РФ объявил о санкциях против американских дипломатов. Это стало ответом Москвы на принятый Конгрессом США законопроект о санкциях против России.

Россия требует от США до начала осени сократить число своих дипломатических сотрудников до 455 человек. Также посольство США больше не сможет использовать складские помещения на Дорожный улице в Москве и дачу в Серебряном бору.

Государственный департамент США выразил протест в связи с санкциями Росии. Однако там очень сухо комментируют требование РФ о сокращении персонала.