Путин считает, что США несут часть ответственности за исчезновение саудовского журналиста

Президент России Владимир Путин заявил, что «определенную ответственность» за исчезновение саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи несут США. На заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи господин Путин отметил, что пропавший журналист жил в Соединенных Штатах.

«Он не в России жил, а в США. И в этом смысле США несут определенную ответственность за то, что с ним произошло»,— сказал российский президент. Он отметил, что «само собой разумеющееся, он в качестве страны-убежища выбрал США».

Напомним, 2 октября господин Хашкаджи поехал в генеральное консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, где собирался оформить документы. С тех пор журналист, известный своей критикой саудовского наследного принца Мухаммеда бен Сальмана, прекратил выходить на связь. Как утверждали источники CNN, колумниста был убит во время допроса, который «пошел не так». Турецкие СМИ сообщали, что журналиста пытали и обезглавили.

После усилившегося международного давления на Эр-Рияд с требованиями объяснить, что же на самом деле произошло на территории дипмиссии, была достигнута договоренность о создании турецко-саудовской группы по расследованию обстоятельств исчезновения Джамаля Хашкаджи.