Путин считает США пособниками переворота на Украине

Президент России Владимир Путин заявил в фильме журналиста Владимира Соловьева «Миропорядок-2018», что в 2014 году США просили Россию повлиять на тогдашнего президента Украины Виктора Януковича. «В этот же момент к нам обратились американские партнеры. Они попросили нас, чтобы мы сделали все, я сейчас говорю почти дословно просьбу, чтобы Янукович не применил армию, чтобы оппозиция освободила площади, административные здания и перешла к выполнению достигнутых соглашений о нормализации ситуации. Мы сказали: "Хорошо". Через день был совершен государственный переворот»,— рассказал глава государства.

Таким образом, по словам господина Путина, США фактически своими руками совершили переворот на Украине, «загнали себя в угол» и теперь вынуждены поддерживать нынешнюю киевскую власть.

По словам президента, так «грубо и нагло» партнеры из США обманули Россию в первый раз. «Так, чтобы сказали, что давайте сделаем так, а на самом деле все сделали по-другому и даже не соизволили как-то что-то сказать на этот счет, такого, пожалуй, не было»,— сказал Владимир Путин.