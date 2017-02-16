Путин сделал заявление по Донбассу

Президент России утверждает, что выполнение Минских соглашений оказалось под угрозой Владимир Путин. Фото: архив "Сегодня"

Президент России Владимир Путин заявил, что на Донбассе происходит обострение ситуации, что может привести к срыву выполнения Минских соглашений.

"Мы видим серьезное обострение ситуации на юго-востоке Украины, цель этих попыток, цель обострения очевидная - сорвать минские соглашения", - сказал он.

При этом президент России утверждает, что украинские власти якобы "не готовы к мирному решению этой сложнейшей проблемы и делают ставку на силовое решение".

"Нас это не может не беспокоить", - добавил он.

Как известно, после незаконной аннексии Крыма в марте 2014 года Россия начала активно поддерживать боевиков на Донбассе. Украинская сторона неоднократно заявляла, что на Донбассе находится военная техника из РФ и российские военнослужащие. Все эти обвинения Кремль отвергает, однако отказывается предоставить международным наблюдателям доступ к неподконтрольному Киеву участку украинско-российской границы. В то же время пророссийские боевики постоянно в нарушение всех договоренностей осуществляют обстрелы позиций ВСУ.

Украинские военные неоднократно приводили доказательства того, что пророссийские боевики используют вооружения, которые есть только в российской армии.

Согласно последним данным группы военных экспертов "Информационное сопротивление", на протяжении 7-14 февраля боевики получили крупную партию военной помощи из РФ. По их информации, за этот период через пункты пропуска Должанский, Дмитровка, Изварино, Максимов на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей было доставлено: более 600 тонн боеприпасов и около 2 000 тонн горюче-смазочных материалов. Кроме того, противник получил порядка 80 единиц бронетехники, включая танки, а также 10 артиллерийских систем САУ и РСЗО.

Напомним, Евросоюз неоднократно заявлял, что санкции против РФ могут быть сняты только после полного выполнения Минских соглашений, которые предполагают среди прочего вывод с территории Украины российских военных и техники.

На днях в Белом Доме сообщили, что президент США Дональд Трамп призвал Россию заняться деэскалацией на Донбассе.