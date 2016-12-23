Путин сегодня проведет ежегодную большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин проведет сегодня, 23 декабря, ежегодную большую пресс-конференцию уже в двенадцатый раз. Встреча с журналистами впервые была отложена на сутки, так как накануне Президент участвовал в церемонии прощания с убитым в Турции российским послом Андреем Карловым.

Это одно из двух мероприятий в течение года, когда президент отвечает на вопросы. Весной их задают простые граждане в ходе так называемой "Прямой линии". В конце года - это делают российские и зарубежные журналисты. В этом году на большую пресс-конференцию Путина аккредитовано около полутора тысяч сотрудников СМИ.

Ожидается, что на пресс-конференции будут подняты вопросы экономики, социальных обязательств, российско-американских отношений, сирийского кризиса и ситуации в Украине.

Регламента у пресс-коференции нет. О времени завершения беседы принимает решение сам глава государства. Первая подобная встреча в 2001 году была самой короткой по времени - всего один час 33 минуты. В 2008 году Путин отвечал на вопросы 4 часа 40 минут. В декабре 2016 года пресс-конференция длилась чуть больше трех часов. Об этом сообщает "Радио Свобода".