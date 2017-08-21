Путин сменил посла России в США

Президент России Владимир Путин освободил от обязанностей Посла России в США и Постоянного наблюдателя России при Организации американских государств в Вашингтоне Сергея Кисляка и назначил вместо него Анатолия Антонова.

Об этом говорится в указе на сайте президента России.

"Указом президента Анатолий Иванович Антонов назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне, Соединенные Штаты Америки, по совместительству", - говорится в указе.

Другим указом Путин освободил Антонова от должности заместителя Министра иностранных дел.

Как сообщали Українські Новини, cоветник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкл Флинн подал в отставку после обнародование информации об его переговорах с послом РФ.

Ранее СМИ писали о том, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн в частном порядке обсуждал снятие санкций с российским послом Сергеем Кисляком.