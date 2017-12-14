Путин согласен на обмен пленными на Донбассе до конца года

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает возможность украино-российского обмена пленными на Донбассе до конца 2017 года. Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве 14 декабря, отвечая на вопрос украинского журналиста Романа Цимбалюка.

"По поручению президента Порошенко, этим (процессом обмена - КР) занимается господин (Виктор - КР) Медведчук, который попросил повлиять на руководство двух непризнанных республик "ДНР" и "ЛНР", чтобы они согласились на этот обмен. Мы провели эту работу. И я впервые, по-моему, с этими руководителями общался. Они согласились", - заявил Путин.

При этом он обвинил украинские власти в торможении процесса обмена.

"Это был украинский список, и с ним согласились. Это так, я ничего не передергиваю. А потом сказали: нет, это не хорошо, надо изменить этот список. И опять взяли, все остановили. Слушайте, ну давайте уже сделаем это. Потом можно и дальше пойти. Надо хоть к преддверию Нового года и Рождества сделать этот добрый шаг навстречу людям", - сказал президент России.

Ранее Виктор Медведчук, который является одним из представителей Украины в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам в Трехсторонней контактной группе, заявил, что украинская сторона настроена к рождественским и новогодним праздникам осуществить первый этап обмена пленными по формуле "306 на 74" (Украинская сторона, по этим договоренностям, должна передать 306 удерживаемых лиц, боевики - 74).

В Москве проходит итоговая в этом году пресс-конференция президента России Владимира Путина. На мероприятие аккредитовалось рекордное число журналистов - 1640 человек, среди них 750 российских.

6 декабря Путин, пребывающий в кресле президента или премьера в России с 1999 года, объявил, что будет участвовать и в выборах президента в 2018 году.

Выборы президента России планируют провести 18 марта 2018 года - в годовщину аннексии Крыма. Соответствующий закон, предусматривающий перенос даты выборов, ранее одобрили Государственная дума и Совет Федерации России и подписал российский президент Владимир Путин.

Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.