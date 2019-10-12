"Путин совершил преступление. Слава Украине!": Игорь Чубайс на всю Россию раскрыл правду о войне на Донбассе

Вчерашний эфир на радио "Комсомольская правда" ознаменовался достаточно жестким выступлением ярого критика путинского режима, российского социолога и историка Игоря Чубайса, который прямым текстом обвинил руководство своей страны в жестокой военной агрессии на Донбассе, произнес слоган "Слава Украине!" и отказался от дискуссий с бывшим главарем "ДНР" Игорем Стрелковым-Гиркиным, передает replyua.net.



Отметим, что сразу после того, как начались дебаты, Чубайс взял слово и озвучил свою точку зрения о ситуации в России. Он обвинил ставленника Кремля в непрекращающемся глубоком демографическом и экономическом кризисе, в котором находится страна. И в то же время Россия воюет с Украиной, которая сама выбрала свой вектор развития. Далее Чубайс заявил, что считает войну с Украиной преступлением, а дебатировать с человеком, развязавший войну, будет только если тот это признает.

После этого Чубайс покинул студию со словами "Слава Украине". По завершении эфира эксперт прокомментировал свой поступок и пояснил, что вступать в спор с убийцей Стрелковым-Гиркиным не намерен.