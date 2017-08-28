Путин устроил внезапную проверку своих войск в оккупированном Крыму

Сегодня, 28 августа, объединение военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Южного военного округа РФ (куда входит и оккупированный Крым) привели в полную боеготовность в ходе внезапной проверки.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"По сигналу боевой тревоги сегодня был поднят личный состав авиационных соединений и воинских частей, а также сил ПВО, дислоцированных на территории Ростовской и Волгоградской областей, Краснодарского и Ставропольского краев, республик Северная Осетия-Алания и Крым", - сказал начальник пресс-службы ЮВО РФ Вадим Астафьев.

Отмечается, что данная проверка проводится по приказу начальника российского генштаба Валерия Герасимова. В ходе проверки оценивают уровень готовности авиатехники, а также подготовки летчиков и наземных специалистов.