Путин увеличил численность российской армии до 1,9 миллиона человек

Штатная численность вооруженных сил РФ с 1 июля 2017 года возрастет до 1,903 млн человек.

Соответствующий указ российского президента Владимира Путина обнародован на официальном портале правовой информации РФ и вступает в силу со дня его подписания.

Согласно тексту документа, с 1 января 2017 года установлена общая численность армии в количестве 1,897 млн единиц, в том числе 1,013 млн человек.

Напомним, в июле 2016 года Путин увеличил штатную численность российской армии на 542 человека до 1,885 млн человек.

Как сообщал УНИАН, по данным журналистов, Россия создала новую 8-ю армию на границе с Донбассом и наращивает силы 20-й армии на границе с Харьковщиной.