Путин уверен, что отношения РФ с Украиной нормализуются

Президент России Владимир Путин в ходе своей так называемой "большой пресс- конференции" выразил уверенность, что рано или поздно произойдет нормализация отношений России с Украиной.

"Я надеюсь и уверен, что рано или поздно произойдет нормализация отношений с Украиной. Это будет очень полезно и для развития российско-украинских, и коммерческих, и гуманитарных связей на будущее", - заявил Путин.

Он прокомментировал строительство Керченского моста в аннексированном Крыму и отметил, что наличие такого моста будет "отражаться и на экономике, а не только на туристических потоках", передает сайт 15 минут.

Также лидер Кремля рассказал о тех отраслях, которые могли бы быть перспективными для Крыма.

"Разумеется, судоремонт, судостроение, отдельные направления химической промышленности, они уже есть, в принципе, работают неплохо, нужно только их поддержать. Разумеется, сельское хозяйство.

На поддержку сельского хозяйства в этом году направлено 3 млрд рублей, это в 5 раз больше, чем в прошлом году, и в 10 раз больше, чем в 2014-м. Нужно только эти деньги осваивать эффективно и добиться максимальной отдачи. Разумеется, туризм. Я нисколько не сомневаюсь, что с возведением Керченского моста и объем туристических поездок резко возрастет", - рассказал Путин.

Кроме того, по словам Путина, ему бы хотелось, чтобы в Крыму развивались высокотехнологические сферы.

"Здесь есть вопрос. Какой? Уровень заработной платы и доходов в Крыму ниже, чем по РФ. По РФ у нас где-то 35 тысяч в среднем, в Крыму 24 с небольшим, 24,5. В Севастополе чуть побольше - 25 с небольшим. Но я уверен, и это выровняется, обязательно", - сказал Путин.

"Кстати, есть субъекты РФ, в которых уровень заработной платы ниже, чем в Крыму. Но с учетом потенциала Крыма и по этому важнейшему социальному направлению, уверен, рост будет. Нам нужно там решить те вопросы, которые не решались десятилетиями.

Я имею в виду, прежде всего, вопросы здравоохранения. Больницу сделать хорошую, клинику в Симферополе, сейчас вот на ЮБК, в районе Ялты, будет закончена небольшая современная клиника", - добавил президент РФ.