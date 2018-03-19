Путин уверяет, что Россия снизит расходы на оборону

В 2018-2019 годах Россия снизит расходы на оборону.

Об этом в ходе встречи с кандидатами в президенты РФ говорил президент Владимир Путин, сообщает "Интерфакс".

Он уверил, что уменьшение расходов не приведет к снижению обороноспособности России. Путин добавил, что "основные расходы были сделаны для создания новейших систем вооружения в предыдущие годы".

По словам российского президента, "до логического завершения" нужно довести уже имеющиеся разработки, о которых он "еще не говорил".

Президент РФ также отметил, что со всеми государствами он намерен выстраивать конструктивные отношения, а все спорные ситуации - решать политико-дипломатическим путем.

Хвиля

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