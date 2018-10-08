Путин уволил спецпредставителя по торговле с Украиной

Президент России Владимир Путин освободил от должности спецпредставителя по развитию торгово-экономических отношений с Украиной Дмитрия Ливанова. Такой указ, датированный 5 октября, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации РФ.

Ливанов был назначен спецпредставителем президента по Украине в августе 2016 года вместо Михаила Зурабова.

Сообщалось, что в начале октября Путин своим указом преобразовал управление по социально-экономическому сотрудничеству с СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Теперь это управление по приграничному сотрудничеству.

За семь месяцев 2018 года экспорт украинских товаров вырос на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил $ 26,9 млрд. Причем доля РФ в общем объеме экспорта по-прежнему высока - по последним данным, 8%.