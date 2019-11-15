Путин в Бразилии упомянул Порошенко

Главный мировой агрессор Владимир Путин заявил, что быть другого закона об особом статусе Донбасса просто не может, а у того закона, который действует сегодня, по Минским соглашениям, в конце года истекает срок действия. Более детально об этом Путин рассказал в Бразилии по итогам саммита БРИКС на пресс-конференции.

Таким образом, президент Российской Федерации заявил: "Мы слышим тоже от первых лиц Украины, что может быть принять другой закон об особом статусе Донбасса. Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с ЛНР и ДНР, то тогда все мгновенно зайдет в тупик". На пресс-конференции он продолжил: "Ведь весь смысл и формулы Штайнмайера, которая не несет никакого содержания и является просто инструментом принятия имплементации закона об особом статусе после проведения муниципальных выборов...

Там же ничего нет содержательного. Это просто формула, причем такая, которая не в полной мере соответствует минским соглашениям, но мы пошли на это. Это компромисс с нашей стороны. Мы согласились, но только бы хоть что- то было, чтобы двигаться вперед.

Куда нужна эта формула, если не будет самого закона об особом статусе? Ведь нам формула нужна для имплементации этого закона".

Напоследок Путин добавил: "И еще очень важное обстоятельство. 31 декабря заканчивается срок действия этого закона об особом статусе на Донбассе. Если он не будет продлен…Вообще-то когда-то европейские партнеры ставили вопрос о том, что - и прямо просили Украину - сделать этот закон бессрочным. Не на год, не на два, не на три. В свое время Порошенко согласился с этим, сказал "да, мы должны это сделать и мы это сделаем". Так ничего и не сделано. 31-го истекает срок, а что дальше будет? Чего мы будем обсуждать в нормандском формате? Это вообще ключевой вопрос".

УкрОП.org