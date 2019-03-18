Путин в Крыму заговорил на украинском и озвучил ультиматум Киеву

По словам президента страны-агрессора, украинцы и россияне в ссоре не находятся, а непонимание есть у Кремля лишь с официальным Киевом.

Такое заявление Путин сделал сегодня, 18 марта, посетив оккупированный Крым, в частности Симферополь, по случаю годовщины "референдума", после которого Россия захватила украинский полуостров, передает "Диалог.UA".

Так, Путин грубо высказался в адрес Украины и отметил, что пойдет на переговоры с Украиной только тогда, когда увидит в Киеве "здравый смысл". При этом хозяин Кремля также решил блеснуть знанием украинского языка, но выговорил фразу достаточно коряво.

"То, что они творят иногда, вызывает оторопь, так и хочется спросить по- украински: "З глузду з'їхав, чи що?" - еле выговорил Путин.

Путин: Русский и украинский народы никогда не ссорились. У нас непонимание только с руководством Украины, с которым сегодня вряд ли можно сварить кашу. То, что они творят, иногда просто вызывает оторопь, так и хочется спросить по-украински "С глузду съихал чи шо?" pic.twitter.com/sSCAMpBQG6

- Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 18 марта 2019 г.

Кроме того он озвучил очередной бред пропагандистов о том, что украинцы так запуганы спецслужбами, что из-за "прослушки" СБУ даже не могут позвонить родственникам, проживающим на территории РФ.

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