Путин внес на рассмотрение Госдумы кандидатуру Медведева на пост премьера РФ

Президент России Владимир Путин предложил Госдуме рассмотреть кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьер-министра.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Кремля.

"В соответствии с пунктом "а" статьи 83 и статьей 111 конституции Российской Федерации президент внёс кандидатуру Дмитрия Медведева для получения согласия Государственной думы на назначение его председателем правительства Российской Федерации", - говорится в сообщении.

В то же время, в пресс-службе Госдумы сообщили УНИАН, что кандидатуру Медведева на пост председателя правительства рассмотрят на пленарном заседании 8 мая.

"После того, как президент РФ Владимир Путин внес предложение о кандидатуре Дмитрия Медведева на пост председателя правительства Российской Федерации, в Государственной думе состоялась встреча председателя ГД Вячеслава Володина с руководителями всех парламентских фракций. Участники встречи обсудили процедуру рассмотрения вопроса дачи согласия президенту России на назначение председателя правительства в рамках ближайшего пленарного заседания палаты - 8 мая", - говорится в сообщении.

Сегодня Путин в четвертый раз вступил в должность президента РФ, после чего правительство России во главе с Медведевым ушло в отставку.