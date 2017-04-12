Путин все-таки встретился с Тиллерсоном

Президент РФ Владимир Путин в Кремле проводит встречу с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым после их переговоров. Об этом сообщил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Президент России Путин принимает в Кремле госсекретаря США Тилерсона и министра иностранных дел России Лаврова",- сказал он.

Песков не сообщил о деталях беседы президента с дипломатами.

Сегодня, 12 апреля, Рекс Тиллерсон прибыл в Москву и впервые встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в качестве госсекретаря США.

Ранее в Кремле заявляли, что встреча Путина с Тиллерсоном не планируется.