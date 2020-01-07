Путин встретился с Асадом в Дамаске

В Дамаске президент РФ Владимир Путин и президент Сирии Башар Асад заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны, рассказали в пресс-службе Кремля.

7 января президент РФ Владимир Путин прибыл в Дамаск, где встретился с президентом Сирии Башаром Асадом. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля.

Отмечается, из аэропорта Путин направился в командный пункт российской группировки войск в Сирии, где его ожидал Асад.

"Главы государств заслушали доклады военных о положении дел в различных регионах страны. Позднее состоялись двусторонние переговоры российской и сирийской делегаций. В ходе общения с Асадом президент России, в частности, отметил, что сейчас можно с уверенностью констатировать - пройдено огромное расстояние на пути восстановления сирийской государственности и территориальной целостности страны. Путин подчеркнул, что на улицах Дамаска можно заметить признаки восстанавливающийся мирной жизни", - рассказали в пресс-службе.

Президент Сирии выразил "признательность России и российским военным за помощь в борьбе с терроризмом и восстановление мирной жизни в республике", утверждают в Кремле.

С 2011 года в Сирии продолжается военный конфликт. В боевых действиях участвуют правительственные войска, оппозиционеры, радикальные исламисты, курды, боевики "Исламского государства", международная коалиция во главе с США, а также вооруженные силы РФ, Ирана и Турции.