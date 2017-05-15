Путин высказал мнение о Евровидении в Киеве

Президент РФ Владимир Путин считает правильным решение России об отказе от участия в конкурсе "Евровидение" в Киеве. Об этом он заявил 15 мая на пресс- конференции.

"То, что наши структуры, вовлеченные в процесс, отказались принимать участие (в "Евровидении" - Ред.), думаю, что поступили правильно, потому что, на мой взгляд, сегодняшние киевские власти не в состоянии проводить мероприятие подобного рода", - сказал Путин.

"Те, кто хотел посмотреть, всегда могли сделать это в интернете", - добавил Путин.

Вместе с тем, руководитель песенного конкурса Евровидение Ян Ола Санд заявил, что песенный конкурс Евровидение-2017, который прошел в Киеве, был организован украинской стороной на высшем уровне и прошел безупречно.

Напомним, в Киеве завершился международный песенный конкурс Евровидение- 2017. Победителем в этом году стал 27-летний португалец Сальвадор Собрал с песней Amar pelos dois. Представитель Португалии получил наивысший балл как от национальных жюри, так и от зрителей конкурса.

Песню для участника от Португалии написала его сестра, Луиза Собрал. Она также получила победу в специальной номинации Евровидения "Приз композиторов" как автор лучшего прозвучавшего на конкурсе музыкального произведения. Украина в этом году заняла 24-е место.

Как сообщалось ранее, певица Юлия Самойлова, которая не поехала на Евровидение в Киев в мае этого года, примет участие в конкурсе в 2018 году. Генеральный директор российского"Первого канала" Константин Эрнст утверждает, что есть соответствующая договоренность с Европейским вещательным союзом.