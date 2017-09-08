Путин задумал маленькую подлость для Украины - Константин Боровой

08 сентября 2017, 10:50
 В мире

Заявление российского президента Путина о необходимости привлечения миротворцев на Донбасс является попыткой Кремля придать агрессии в Украине статус "внутреннего конфликта" и при этом не выводить войска РФ (фашистское государство, признанное 27.01.15 Верховной Радой страной-агрессором) из ОРДЛО.

Об этом вчера вечером в интервью "Апострофу" заявил российский оппозиционный политик Константин Боровой. Также он считает предложение главы Кремля оскорбительным и раскрыл, в чем заключается основная хитрость Путина.

"Цель Путина - зафиксировать агрессию, назвав ее внутренним конфликтом, и придать этой агрессии статус внутриукраинского конфликта без вывода российских войск с территории Украины. План, который он предложил, предполагает фиксирование миротворцев только по внутренней границе в Украине (по линии разграничения с оккупированными территориями). Но при этом Путин не предлагает изолировать этот участок от России, с территории которой происходит агрессия. То есть, это в чистом виде попытка придать агрессии статус внутреннего конфликта с помощью миротворческих сил ООН", - пояснил Боровой.

"Собственно, предложение Путина я считаю оскорбительным, потому что оно сделано в предположении, что вокруг одни идиоты, которые не заметят маленькой подлой хитрости самого Путина", - подчеркнул российский политик.

Также он отметил, что в данном случае Путин предпринял пропагандистский ход - это и обращение к европейцам, и попытка снизить давление в связи с санкциями и возможным усилением санкций.

"Мне кажется, что украинская сторона очень хорошо понимает предложение Путина, как фактическое предложение легализовать агрессию со стороны России и придать ей статус, который уже существует в разных формах в Абхазии, Приднестровье - обычная агрессия, которая называется миротворческой операцией", - отметил Боровой.

На вопрос, удастся ли Кремлю добиться своего, он ответил, что во многом это зависит от Украины.

"Никакие предложения России, если их не поддержит Украина, невозможны. К сожалению, некоторая слабость Украины уже позволила России, благодаря Минску-1, Минску-2, фактору обычной военной агрессии придать статус международного конфликта. Но я надеюсь, что в этот раз Украину обмануть не удастся", - предположил российский политик.

Он считает, что Путин пытается закрепить, заморозить результаты агрессии с помощью так называемых "миротворцев", которые будут охранять результаты агрессии от Украины. "Фактически это и предлагает Путин. Защита от Украины - не от России. Если бы пошла речь о контроле над границей со стороны украинских таможенников и пограничников, международных сил, то была бы хоть видимость миротворческой операции. А в данном случае речь идет об операции по сохранению и защите завоеваний России в Украине", - указал Боровой.

По его словам, Путин будет пытаться представить в качестве миротворческой инициативы новую позицию Кремля.

"Хотя ничего нового там нет. В Абхазии стоят так называемые "миротворческие войска", которые охраняют бандитский режим. В Приднестровье стоят так называемые "миротворческие войска", которые охраняют тот же бандитский режим от Молдовы. Такая же ситуация в Южной Осетии. Ничего нового. Путин может называть эти введенные войска миротворческими, но от этого суть агрессии не меняется", - пояснил политик.

Считает, что данной инициативой Путин осуществляет коварный маневр, также российский историк и публицист Андрей Зубов.

При этом, например, бывший парламентарий Андрей Сенченко не верит украинской власти. На днях он выразил мнение, что Порошенко хочет заморозить ситуацию на Донбассе по схеме Приднестровья...

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