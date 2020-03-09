Путин заявил, что число президентских сроков необходимо ограничить ради сменяемости власти

Глава российского государства Владимир Путин объяснил свою поддержку идеи об ограничении количества президентских сроков необходимостью сменяемости власти в РФ. Фрагмент его интервью в рамках документального проекта "Пролетев над бездной" был показан в эфире телеканала "Россия 1", сообщает "РБК".

"На мой взгляд, для того чтобы гарантировать сменяемость власти - а для такой страны, как наша, это важно, - все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено", - заявил Путин.

Вместе с тем, российский президент не считает необычной практику с неограниченным количеством президентских сроков, поскольку эта норма достаточна распространена в мире.

Вопрос о необходимости ограничения президентских сроков начал широко обсуждаться после того, как Путин в январе анонсировал изменения в Конституцию. В частности, президент РФ внес поправку, которая запрещает занимать пост президента более двух сроков (сейчас - не более двух сроков подряд). 4 марта комитет Госдумы по законодательству и госстроительству одобрил инициативу Путина. Всероссийское голосование по поправкам к Конституции пройдет 22 апреля.