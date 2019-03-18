Путин заявил, что пригласил Эрдогана в оккупированный Крым на открытие мечети

Президент России Владимир Путин заявил, что пригласил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на открытие Соборной мечети в аннексированном Крыму.

Об этом сообщает Крым. Реалии.

По его словам, решение о визите будет зависеть от занятости Эрдогана. При этом Путин утверждает, что турецкий президент "очень положительно" отнесся к предложению.

"Будет зависеть от того, будет ли у него время, возможность приехать. Мы будем развивать наши отношения", - заявил Путин.

Пригласить Эрдогана в Крым попросил российский муфтий Крыма Эмирали Аблаев.

Официальных комментариев Эрдогана не было.

18 марта, на пятую годовщину аннексии Крыма, на полуостров приехал президент РФ Владимир Путин.

Путин запустил две новые электростанции в аннексированном Крыму.

МИД Украины выразил протест в связи с очередным несогласованным с Украиной визитом 18 марта 2019 года президента РФ Владимира Путина во временно оккупированный Россией Крым.