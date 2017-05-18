Путин заявил, что РФ готова передать США запись разговора Лаврова с Трампом

Президент РФ Владимир Путин заявил о готовности передать Конгрессу и Сенату США запись разговора президента США Дональда Трампа и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что записи нет, есть только стенограмма разговора.

Путин заявил, что готов предоставить запись разговора Лаврова и Трампа Фото: EPA

Если у США возникнет желание, РФ готова передать записи разговора министра иностранных дел России Сергея Ларова с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин, передает агентство "РИА Новости".

Он заявил, что Москва готова предоставить запись Сенату и Конгрессу США.

Помощник Путина Юрий Ушаков уточнил, что запись разговора не велась, есть только стенограмма.

The Washington Post со ссылкой на собственные источники сообщило, что Трамп раскрыл секретную информацию во время встречи в Белом доме с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и российским послом в США Сергеем Кисляком.

По данным телеканала АВС, Трамп рассказал Лаврову о разрабатываемой ИГИЛ операции, в рамках которой на летящий в США самолет террористы планируют пронести бомбу, спрятанную в ноутбуке. Предполагается, что это позволит пронести ее незамеченной для систем проверки аэропорта.

В Белом доме это сообщение опровергли, а сам Трамп заявил, что имел право делиться с Россией информацией.

Высокопоставленный чиновник разведки одной из европейских стран сообщил, что его страна может прекратить обмен информацией с Соединенными Штатами, если будет найдено подтверждение, что Трамп поделился секретной информацией с российскими официальными лицами.

Путин назвал "политической шизофренией" информацию о разглашении Трампом секретных данных на встрече с Лавровым.