Путин заявил, что в случае ядерной войны россияне попадут в рай

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия "никогда не станет инициатором военных действий, в том числе и применением ядерного оружия", но, в случае ядерного удара, по его словам, все россияне попадут в рай.

Об этом он заявил на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно. Мы - жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что даже раскаяться не успеют", - сказал Путин.

Он также подчеркнул, что Россия ничего не боится, но готова применить ядерное оружие, если удостоверится, что потенциальный агрессор нанесет "ответно-встречный" удар по РФ.

"Мы вообще ничего не боимся. Когда твоя страна с такой территорией, с населением, готовым жизнь отдать за Отечество, - с этим ничего никто не может поделать", - сказал Путин.

Напомним, ранее телеканал CNN собщил со ссылкой на данные спутников, что Россия модернизирует бункеры для ядерного оружия под Калининградом.

В марте Путин посвятил рассказу о новом российском оружии значительную часть своего ежегодного послания к Федеральному собранию. Он заявил, что в РФ создана и успешно прошла испытания новая крылатая ракета с энергетической ядерной установкой, которая "обладает неограниченным радиусом действия и непредсказуемой траекторией полета".

Во время выступления Путина был показан 3D-ролик запуска баллистической ракеты "Сармат", оснащенной системой преодоления противоракетной обороны. Российский президент обвинил США в развитии систем ПРО по всему миру и заявил, что российская оборонная промышленность не стоит на месте и придумывает способы преодоления этих систем.