Путин заявил о "неизбежном хаосе", если удары по Сирии повторятся

Президент РФ Владимир Путин заявил, что повторение ударов по Сирии силами западной коалации "неизбежно приведет к хаосу в международных отношениях", об этом стало известно в ходе телефонного разговора с президентом Ирана Хасаном Рухани, сообщает пресс-служба Кремля 15 апреля.

Отмечается, что во время разговора президенты двух стран "констатировали, что эта противоправная акция (удар по Сирии - ред.) Наносит серьезный ущерб перспективам политического урегулирования в Сирии".

"Если подобные действия, совершаемые в нарушение Устава ООН, будут продолжаться, то это неизбежно приведет к хаосу в международных отношениях", - добавил президент РФ.

В субботу, 14 апреля, лидеры трех стран - США, Франции и Великобритании - выступили с заявлением о начале военной операции в Сирии. Удары решили наносить по объектам, которые подозревают в причастности к изготовлению химического оружия.

Примерно через час было объявлено о завершении первой волны ударов по Сирии, однако в Пентагоне не исключают их повторения. Россию о начале атаки на Сирию Соединенные Штаты не предупредили.

Операция в Сирии стала ответом на применение режимом Башара Асада химического оружия против гражданского населения. Последняя атака 7 апреля унесла жизни по меньшей мере 70 человек, большинство из которых женщины и дети.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила использование химоружия войсками Асада в Думе. В заявлении организации также приведены неподтвержденные данные от волонтеров о гибели 70 человек, которые укрывались от бомбардировки в подвалах.

По материалам: kremlin.ru