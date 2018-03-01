Путин заявил о создании новейшей российской ракеты с ядерной энергоустановкой

В конце 2017 года на Центральном военном полигоне РФ состоялся успешный пуск новейшей российской ракеты с ядерной энергоустановкой.

Об этом сегодня, 1 марта, заявил президент России Владимир Путин.

"В ходе полета энергоустановка вышла на заданную мощность, обеспечила необходимый уровень тяги. Проведенный пуск ракеты и наземные испытания позволяют перейти к созданию принципиально нового типа вооружения стратегического комплекса ядерного оружия с ракетой, оснащенной ядерной энергетической установкой. Ничего подобного в мире пока нет. Когда-нибудь, наверное, появится. Но за это время наши ребята еще что-нибудь придумают", - сказал Путин.

Он уточнил, что РФ начала "разработку таких видов стратегического оружия, которые вообще не используют баллистические траектории полетов придвижения к цели. А значит и системы ПРО нашей новейшей ракеты Х1 воздушного базирования или американского Томагавк. Но при этом обеспечивает в десятки раз большую дальность полета, которая является практически неограниченной. Низколетящая, малозаметная ракета, несущая ядерную боевую часть с практически неограниченной дальностью, непредсказуемой траекторией полета и возможностью обхода рубежей перехвата является неуязвимой для всех существующих систем как ПРО, так и ПВО".

Раньше СМИ сообщали, что Россия приостановила крупную ядерную программу из- за нехватки средств.