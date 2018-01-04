Путинская "победа" в Сирии превратилась в фарс - Турчинов

Пропагандистское заявление президента России Владимира Путина о победе в Сирии, с которого он начал свою четвертую президентскую избирательную кампанию, превратилось в позорный фарс.

Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в комментарии, напомнив, что 31 декабря российские войска в Сирии понесли наибольшие потери за все время проведения военной операции, сообщает в четверг пресс-служба СНБО.

"Путинское пропагандистское заявление о победе российских военных в Сирии, с которого он начал свою четвертую президентскую избирательную кампанию, превратилось в позорный фарс, а военный парад, который он принимал на сирийской земле, - в похоронную процессию", - отметил Турчинов.

Он напомнил, что на российской авиабазе Хмеймим были уничтожены по меньшей мере четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, военно- транспортный самолет Ан-72 и склад боеприпасов.

"В этот же день во время выполнения боевого задания был уничтожен российский вертолет Ми-24", - сказал он, добавив, что российскому Генштабу и Министерству обороны не удалось скрыть такие масштабные потери. Читайте также: Российскую авиабазу в Сирии обстреляли: уничтожено 7 самолетов

Ранее российское издание "Коммерсант" со ссылкой на военно-дипломатические источники сообщило, что в результате минометной атаки 31 декабря на российской авиабазе Хмеймим в Сирии были уничтожены семь самолетов. В частности, по данным издания, были уничтожены, как минимум, четыре фронтовых бомбардировщика Су-24, два многоцелевых истребителя Су-35С и один военно-транспортный самолет Ан-72. Также был подорван склад боеприпасов. Издание сообщает, что в результате нападения пострадали более десяти военнослужащих, не указывая, россияне ли это.

Российское Минобороны подтвердило сообщение СМИ об обстреле 31 декабря авиабазы Хмеймим в Сирии, однако опровергло данные об уничтожении семи российских военных самолетов. В ведомстве добавили, что во время обстрела базы погибли двое российских военнослужащих.