Пять катеров Ирана пытались захватить британский танкер - СМИ

Пять вооруженных катеров Корпуса стражей исламской революции пытались захватить танкер под флагом Великобритании в стратегически важном Ормузском проливе, но им помешали королевские морские пехотинцы.

Об этом сообщают американские и британские СМИ, пишет Радио Свобода.

В частности американский канал CNN со ссылкой на знакомых с делом чиновников США сообщил, что вечером 10 июля представители Ирана приказали нефтяному танкеру British Heritage, который шел по Ормузскому проливу, изменить курс и остановиться неподалеку, в иранских территориальных водах.

Однако в дело вмешался корабль Военно-морских сил Соединенного королевства, сопровождавший танкер. По данным журналистов, военный корабль в знак предупреждения навел свои палубные установки на иранские лодки и заставил их отступить.

"Корабль Военно-морских сил Великобритании Montrose, который также был на месте, направил свое оружие на лодки и предупредил их по радиосвязи, поэтому они разошлись", - сказал один из неназванных американских чиновников. Читайте также: Трамп пригрозил Ирану существенно ужесточить санкции

Другой назвал инцидент "проявлением агрессии и попыткой помешать свободному проходу проливом".

Аналогичную информацию обнародовало также британское издание Evening Standard. Официально ни Иран, ни Великобритания пока не подтвердили эти сообщения.

Как сообщал Укринформ, президент США Дональд Трамп сначала одобрил военный удар по Ирану из-за того, что Тегеран сбил американский разведывательный беспилотник над Ормузским проливом, однако затем отменил свой приказ.

Позже Трамп подтвердил, что американские войска уже вышли на позиции, чтобы нанести удар по Ирану за сбитый беспилотник, однако отменил операцию в последние минуты, поскольку потери иранцев были бы "непропорциональными".