Пять стран договорились об уголовном преследовании виновных в катастрофе MH17

Министры иностранных дел пяти стран, среди которых Украина, подписали меморандум относительно уголовного преследования лиц, виновных в катастрофе пассажирского самолета рейса MH17 в июле 2014 года на Донбассе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

"20 сентября 2017 года на полях 72-й сессии Генеральной ассамблеи ООН министры иностранных дел Украины, Австралии, Бельгии, Малайзии и Нидерландов подписали меморандум о взаимопонимании между правительством Австралии, правительством Королевства Бельгии, правительством Малайзии, правительством Нидерландов и правительством Украины о политической поддержке уголовного преследования лиц, виновных в сбивании самолета рейса MH17 17 июля 2014 года", - говорится в сообщении.

Подписание меморандума, как отметили в МИД, является очередным шагом на пути выработки механизма привлечения к уголовной ответственности виновных в авиакатастрофе после объявления 5 июля 2017 года согласованного решения государств-участников Совместной группы по расследованию (JIT) об осуществлении уголовного производства по делу сбивания самолета рейса МН17 в рамках правовой системы Нидерландов.

"Меморандум имеет целью обеспечить координацию позиции стран JIT и обеспечение вместе со странами, чьи граждане стали жертвами трагедии, а также международными партнерами всей возможной поддержки и помощи Нидерландам в привлечении преступников к уголовной ответственности", - добавили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Основанием реализации решения о передаче производства из Украины в Нидерланды является соглашение между Украиной и Королевством Нидерландов о международно-правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных с сбиванием самолета рейса МН17, которое было подписано 7 июля 2017 года в Таллинне, указали в МИД.

В дипведомстве напомнили, что летом 2015 года создание международного трибунала на основании решения СБ ООН было ветировано Россией.

Напомним, Кабмин одобрил меморандумы между пятью странами по финансированию расследования трагедии МН17.

Самолет компании Malaysia Airlines рейса MH17 был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. В авиакатастрофе погибли все 298 человек, находившихся на борту.