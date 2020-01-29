Пять важных выводов с Давоса. Что еще обсуждали, кроме климата

И еще плюс один факт, о которых недостаточно говорят в Украине, но они стоят вашего внимания (укр)
На цьогорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі на всіх дискусіях переважали розмови про зміни клімату та його фінансовий вплив, а також піднімали інші соціально-значущі питання.
Ось топ-5 найважливіших:
1. Зміна клімату
"Зміна клімату є інвестиційним ризиком" - нова парадигма. Висновок для бізнесу і уряду в контексті залучення інвестицій і інтернаціоналізації - аналіз екологічних ризиків компаній та країн буде мейнстрімом.
Велика надія на екологічні технології та участь у фінансуванні інноваційних проектів щодо зміни клімату великих фінансових установ.
Ось деякі результати дискусій в Давосі:
- BP про запровадження більш строгої політики щодо викидів вуглецю; - зобов'язання стати "негативним щодо вуглецю" та започаткування нового венчурного фонду (як Microsoft); - посадити трильйон дерев (як Salesforce); - взяти участь у концерті в стилі Live-Aid восени 2020 року (майже всі).
2. Trumpification/"Трампифікація" міжнародної торгівлі
Новий термін в глобальному світовому порядку і міжнародній торгівлі. Себто запровадження тренду на руйнацію глобальних правил міжнародної торгівлі та запровадження односторонніх обмежувальних заходів.
Так, після першого етапу врегулювання торговельної війни з Китаєм, США хоче домовитись про торговельну угоду з Європейським Союзом, але може все ж застосовувати мита на імпорт автомобілів з ЄС.
І це все може мати реальний вплив на глобальне економічне зростання. Хоча майже всі експерти погоджуються, що глобальної кризи наступного року не буде, оскільки США в передвиборчому періоді і президент США Дональд Трамп зробить все, щоб економіка США далі зростала.
До речі, інвестори все більше дивляться на ринки США та Азії, і втрачають інтерес до Європи.
3. Технології заради добра
Коротко:
- Всі погоджуються, що ми - технологічна революція зараз - це час величезних надій і можливостей, але також нових викликів.
- Проте, навіть зараз зрозуміло, що ми далекі від розкриття потенціалу технологій вирішення найважчих завдань світу.
- Ми живемо в новій ері, коли такі потужні технології Четвертої промислової революції, як штучний інтелект (AI), входять в наше життя на експоненційній швидкості.
- Оскільки організації та країни готуються використовувати ці нові технології для стимулювання зростання та конкурентоспроможності, ми перебуваємо на межі, щоб почати працювати, щоб ці технології відповідально ставилися до людей та планети.
- Фокус обговорень зміщується від залучення в основному техногігантів до більшого залучення компаній-єдинорогів.
- Основні питання:
конфіденційність;
"технології для добра";
штучний інтелект;
антимонопольне регулювання;
майбутнє електронних платежів;
майбутнє електронної торгівлі.
- Топи світових технологічних компаній почали кампанію, що світ мають хвилювати не технологічні гіганти, а штучний інтелект.
Всесвітній економічний форум запропонував світові своє бачення необхідних кроків для запровадження "технологій для добра", які важливо робити бізнесу і урядам.
4. Розширення економічних можливостей жінок
Я вже писала, що розширення можливостей для жінок може додати до світового ВВП $28 трлн доларів до 2025 року.
При цьому, жінки складають лише 5% керівників в бізнесі. Незважаючи на те, що компанії з більшою кількістю жінок на топ-позиціях мають в (1) 1,7 разів ефективніше управління, (2) 1,4 рази більший прибуток та (3) 1,5 рази сильнішу культуру зростання. Кількість жінок в правліннях зростає, але дуже повільно.
У світі понад 250 млн жінок-підприємиць. Кожного року в світі з'являється на 10% більше жінок-підприємиць порівняно з 14% чоловіків. Лише 6,2% жінок є власницями бізнесу.
Нам потрібно 257 років щоб вирівняти оплату праці між чоловіками і жінками, якщо ми рухатимемось зі швидкістю останніх п'яти років.
Половина світової роботи є не оплачуваною і її роблять в основному жінки: вони задіяні в неоплатній хатній-сімейній роботі 4,4 години, а чоловіки 1,7 годин.
І ось Goldman Sachs Group діє. В Давосі було заявлено, що компанія не буде обслуговувати в США ІРО компаній, в яких немає жінок директорів чи представників меншин.
Важливо відзначити, в Goldman з 11 директорів - чотири жінки, але основна виконавча команда залишається в основному чоловічою (з 34 людей в управлінському комітет банку, лише вісім жінок).
Це краще, ніж 19-відсоткове представництво жінок у вищій команді Morgan Stanley з 16-ти осіб, але гірше, ніж у Citigroup та Bank of America, де жінки складають 31% членів своїх управлінських комітетів. Операційний комітет JPMorgan Chase з 12 осіб має рівну кількість чоловіків і жінок.
5. Загрози кібербезпеки та скандал зі зламом телефонів через контакт з корон-принцом Саудівської Аравії
Згідно з доповіддю про глобальні ризики Всесвітнього економічного форуму за 2020 рік, кібератаки - на другому місці серед ризиків, які найбільше викликатимуть занепокоєння у бізнесу в усьому світі протягом наступних 10- ти років. Кібератаки на критичну інфраструктуру, оцінені п'ятим найбільшим ризиком у 2020 році, - стали новим нормальним явищем у таких галузях, як енергетика, охорона здоров'я та транспорт.
Тому кібербезпека була останні роки в порядку денному в Давосі, і ось цього року додався ще й особистий аспект.
У перший день форуму розгорівся скандал. Телефон Джеффа Безоса, засновника Amazon і одного з найбагатших людей світу, був зламаний корон-принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом.
Найцікавіше - багато з присутніх в Давосі ТОПів контактували з принцом Мухаммедом під час поїздки, коли він зустрівся з Безосом. Серед них: Стівен Мнучін, американський банкір, Тім Кук, СЕО Apple, та Сатья Наделла, СЕО Microsoft.
+ 1 новина
Білл Гейтс, Річард Бренсон з Virgin, Безос та засновник Alibaba Джек Ма внесуть 1 млрд у новий венчурний фонд для інвестицій у технології та інновації у зеленій енергетиці.
Breakthrough Energy Ventures планує інвестувати гроші протягом 20 років і буде використовувати довгостроковий підхід до підтримки дешевих та надійних джерел енергії, на відміну від багатьох попередніх фондів, які очікували прибуток з інвестованих проектів протягом кількох років.
Наталия Микольская член наблюдательных советов Центра Trade +, TechUkraine, SheExports и Укргидроэнерго, экс-заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины