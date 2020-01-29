Пять важных выводов с Давоса. Что еще обсуждали, кроме климата

И еще плюс один факт, о которых недостаточно говорят в Украине, но они стоят вашего внимания (укр)

На цьогорічному Всесвітньому економічному форумі в Давосі на всіх дискусіях переважали розмови про зміни клімату та його фінансовий вплив, а також піднімали інші соціально-значущі питання.

Ось топ-5 найважливіших:

1. Зміна клімату

"Зміна клімату є інвестиційним ризиком" - нова парадигма. Висновок для бізнесу і уряду в контексті залучення інвестицій і інтернаціоналізації - аналіз екологічних ризиків компаній та країн буде мейнстрімом.

Велика надія на екологічні технології та участь у фінансуванні інноваційних проектів щодо зміни клімату великих фінансових установ.

Ось деякі результати дискусій в Давосі:

- BP про запровадження більш строгої політики щодо викидів вуглецю; - зобов'язання стати "негативним щодо вуглецю" та започаткування нового венчурного фонду (як Microsoft); - посадити трильйон дерев (як Salesforce); - взяти участь у концерті в стилі Live-Aid восени 2020 року (майже всі).

2. Trumpification/"Трампифікація" міжнародної торгівлі

Новий термін в глобальному світовому порядку і міжнародній торгівлі. Себто запровадження тренду на руйнацію глобальних правил міжнародної торгівлі та запровадження односторонніх обмежувальних заходів.

Так, після першого етапу врегулювання торговельної війни з Китаєм, США хоче домовитись про торговельну угоду з Європейським Союзом, але може все ж застосовувати мита на імпорт автомобілів з ЄС.

І це все може мати реальний вплив на глобальне економічне зростання. Хоча майже всі експерти погоджуються, що глобальної кризи наступного року не буде, оскільки США в передвиборчому періоді і президент США Дональд Трамп зробить все, щоб економіка США далі зростала.

До речі, інвестори все більше дивляться на ринки США та Азії, і втрачають інтерес до Європи.

3. Технології заради добра

Коротко:

- Всі погоджуються, що ми - технологічна революція зараз - це час величезних надій і можливостей, але також нових викликів.

- Проте, навіть зараз зрозуміло, що ми далекі від розкриття потенціалу технологій вирішення найважчих завдань світу.

- Ми живемо в новій ері, коли такі потужні технології Четвертої промислової революції, як штучний інтелект (AI), входять в наше життя на експоненційній швидкості.

- Оскільки організації та країни готуються використовувати ці нові технології для стимулювання зростання та конкурентоспроможності, ми перебуваємо на межі, щоб почати працювати, щоб ці технології відповідально ставилися до людей та планети.

- Фокус обговорень зміщується від залучення в основному техногігантів до більшого залучення компаній-єдинорогів.

- Основні питання:

конфіденційність;

"технології для добра";

штучний інтелект;

антимонопольне регулювання;

майбутнє електронних платежів;

майбутнє електронної торгівлі.

- Топи світових технологічних компаній почали кампанію, що світ мають хвилювати не технологічні гіганти, а штучний інтелект.

Всесвітній економічний форум запропонував світові своє бачення необхідних кроків для запровадження "технологій для добра", які важливо робити бізнесу і урядам.

4. Розширення економічних можливостей жінок

Я вже писала, що розширення можливостей для жінок може додати до світового ВВП $28 трлн доларів до 2025 року.

При цьому, жінки складають лише 5% керівників в бізнесі. Незважаючи на те, що компанії з більшою кількістю жінок на топ-позиціях мають в (1) 1,7 разів ефективніше управління, (2) 1,4 рази більший прибуток та (3) 1,5 рази сильнішу культуру зростання. Кількість жінок в правліннях зростає, але дуже повільно.

У світі понад 250 млн жінок-підприємиць. Кожного року в світі з'являється на 10% більше жінок-підприємиць порівняно з 14% чоловіків. Лише 6,2% жінок є власницями бізнесу.

Нам потрібно 257 років щоб вирівняти оплату праці між чоловіками і жінками, якщо ми рухатимемось зі швидкістю останніх п'яти років.

Половина світової роботи є не оплачуваною і її роблять в основному жінки: вони задіяні в неоплатній хатній-сімейній роботі 4,4 години, а чоловіки 1,7 годин.

І ось Goldman Sachs Group діє. В Давосі було заявлено, що компанія не буде обслуговувати в США ІРО компаній, в яких немає жінок директорів чи представників меншин.

Важливо відзначити, в Goldman з 11 директорів - чотири жінки, але основна виконавча команда залишається в основному чоловічою (з 34 людей в управлінському комітет банку, лише вісім жінок).

Це краще, ніж 19-відсоткове представництво жінок у вищій команді Morgan Stanley з 16-ти осіб, але гірше, ніж у Citigroup та Bank of America, де жінки складають 31% членів своїх управлінських комітетів. Операційний комітет JPMorgan Chase з 12 осіб має рівну кількість чоловіків і жінок.

5. Загрози кібербезпеки та скандал зі зламом телефонів через контакт з корон-принцом Саудівської Аравії

Згідно з доповіддю про глобальні ризики Всесвітнього економічного форуму за 2020 рік, кібератаки - на другому місці серед ризиків, які найбільше викликатимуть занепокоєння у бізнесу в усьому світі протягом наступних 10- ти років. Кібератаки на критичну інфраструктуру, оцінені п'ятим найбільшим ризиком у 2020 році, - стали новим нормальним явищем у таких галузях, як енергетика, охорона здоров'я та транспорт.

Тому кібербезпека була останні роки в порядку денному в Давосі, і ось цього року додався ще й особистий аспект.

У перший день форуму розгорівся скандал. Телефон Джеффа Безоса, засновника Amazon і одного з найбагатших людей світу, був зламаний корон-принцом Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом.

Найцікавіше - багато з присутніх в Давосі ТОПів контактували з принцом Мухаммедом під час поїздки, коли він зустрівся з Безосом. Серед них: Стівен Мнучін, американський банкір, Тім Кук, СЕО Apple, та Сатья Наделла, СЕО Microsoft.

+ 1 новина

Білл Гейтс, Річард Бренсон з Virgin, Безос та засновник Alibaba Джек Ма внесуть 1 млрд у новий венчурний фонд для інвестицій у технології та інновації у зеленій енергетиці.

Breakthrough Energy Ventures планує інвестувати гроші протягом 20 років і буде використовувати довгостроковий підхід до підтримки дешевих та надійних джерел енергії, на відміну від багатьох попередніх фондів, які очікували прибуток з інвестованих проектів протягом кількох років.

Наталия Микольская член наблюдательных советов Центра Trade +, TechUkraine, SheExports и Укргидроэнерго, экс-заместитель министра экономического развития и торговли - торговый представитель Украины