Работа лицом. Зачем Путин командирует Собчак в Крым

То, что думает Ксения Собчак о статусе Крыма, не слишком важно. Ведь она пока работает всего лишь "либеральным лицом Путина"

Намерение российской якобы либеральной и якобы оппозиционерки Ксении Собчак получить разрешение украинских властей на въезд в Крым глава украинского МИД Павел Климкин назвал "политической шизофренией". Дескать, нельзя вот так вот просто взять и попросить законного права на въезд на оккупированную территорию, чтобы заниматься там явно незаконной деятельностью, связанной с проведением выборов президента России.

Спорить с министром иностранных дел на предмет правильности постановки психиатрического диагноза - дело, разумеется, неблагодарное. Тем более, что психиатрической точности от министра в данной ситуации явно не требуется, а вот политически диагноз сформулирован более-менее верно, пусть и не совсем дипломатично.

Разумеется, никакой шизофрении у Собчак нет. Более того, с точки зрения большинства современных российских либералов, в действиях и словах Ксении Анатольевны даже никакого логического противоречия нет. По мнению Собчак, напомним, аннексия Россией Крыма была незаконной, как и крымский "референдум" по этому поводу, однако это никоим образом не означает, что оккупированную территорию нужно Украине вернуть. В Крыму, дескать, живут русские люди, которые "поддерживают принадлежность Крыма России". Кроме того, большинство россиян также в восторге от "Крымнаша", а потому есть "только один путь решить эту проблему" - провести новый референдум, в этот раз международный с участием всех россиян и всех украинцев и уже по его результатам официально и законно отдать Крым "победителю".

Учитывая математическую нетождественность населения России населению Украины, результат такого вот собчаковского "референдума" предсказать не сложнее, нежели того, который оккупанты провели в Крыму под дулами своих автоматов. То есть Ксения Анатольевна, не мудрствуя лукаво, предлагает легализовать вопрос Крыма, проведя вместо неправильного "референдума" 2014- го новый, на этот раз якобы "правильный и законный". В чьих интересах подобная постановка вопроса, лишний раз напоминать не стоит. Владимир Путин хоть и не устает повторять лично, что вопрос Крыма закрыт раз и навсегда и обсуждению не подлежит, но в информпространство вокруг Крыма от людей более или менее приближенных к Кремлю периодически вбрасываются месседжи, аналогичные собчаковским. Вспомним хотя бы бывшего "радикала" и бывшего народного депутата Андрея Артеменко с его планом о сдаче Крыма в аренду России на 50 или 100 лет и последующим референдумом о статусе полуострова. Так что в идеях Ксении Анатольевны более чем отчетливо просматривается очередной гибридный план Кремля по признанию мировым сообществом аннексии украинской территории.

Что же касается участия госпожи Собчак в российских президентских выборах, то о ней как о технологии Кремля говорили и писали уже более чем достаточно. Но даже и без участия в выборах для Ксении Анатольевны ее регулярные появления в телевизоре в качестве представителя российской либеральной оппозиции выглядят как "работа либеральным лицом Путина". А такой вот "Путин с человеческим лицом", в отличие от настоящего непоколебимого вождя, может позволить себе говорить некую относительную крамолу, вроде того, что "Крымнаш" - это не вполне законно. И российскому обывателю как-то повеселее, и Запад получает некий месседж о том, что из патовой ситуации с Крымом можно искать некий легитимноподобный выход, разумеется, на условиях сохранения захваченной территории за Россией.

И публичное намерение Собчак попасть в Крым в строгом соответствии с украинским законодательством - лишь способ принудить Украину добавить легитимноподобности такому подходу к решению крымского вопроса. Ведь если Украина официально разрешит Собчак ехать в Крым, да еще и через свою территорию, то ее "прожекты" по узакониванию оккупации приобретают дополнительный международный вес. Дескать, смотрите, Украина как бы и не сильно против, раз Собчак не персона нон-грата. При этом отказать Собчак заехать в Крым Украине должно быть немного неудобно. Она, вроде бы и оккупацию признала преступлением, и Путина критикует и с ним на выборах конкурирует...

Правда, в Украине, похоже, особого неудобства по поводу Собчак никто не испытывает. Мало того, что министр иностранных дел назвал ее планируемый вояж "шизофренией", так еще и в Министерстве информполитики накопали факт посещения Собчак Крыма в 2014-м году вопреки украинскому законодательству, что дает все основания дать российской либералке не только от ворот поворот, но и запретить ей въезд в Украину на целых пять лет.

Как бы там ни было, а Собчак далеко не единственный российский либерал, для которого Крым это "не бутерброд", который можно передавать туда-сюда. Так что Кремль от имени очередного путинского человеческого лица ненавязчиво предложит нам и всему миру какой-нибудь очередной либеральный "прожект" легализации аннексии. Нам, правда, не привыкать.

Виталий ДЯЧЕНКО